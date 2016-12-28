Компания UMi меняет название с логотипом и выходит на новый уровень

Компания UMI планирует выпускать не только смартфоны, но и различную «умную технику». В связи с этим было принято решение изменить логотип и название фирмы.
Теперь торговую марку можно будет встретить под брендом UMIDIGI (UMi Digital). Логотип примет более упрощенную форму. В планах китайских технологов выпускать различную многофункциональную роботехнику, а также полезные аксессуары. Производители планируют выйти в лидеры на технологическом рынке.
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