Компания UMi меняет название с логотипом и выходит на новый уровень

Теперь торговую марку можно будет встретить под брендом UMIDIGI (UMi Digital). Логотип примет более упрощенную форму. В планах китайских технологов выпускать различную многофункциональную роботехнику, а также полезные аксессуары. Производители планируют выйти в лидеры на технологическом рынке.

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