Эксперты: За всю жизнь размеры одежды женщины меняются 31 раз

Эксперты в области стиля в Великобритании провели исследование, благодаря которому определили, сколько раз за всю жизнь меняется размер одежды женщины. В среднем по статистике, это происходит 31 раз, убеждены специалисты.
В первую очередь они подчеркнули, что у представительниц слабого пола очень часто изменениям подвержен вес тела, хотя большинство из них и стремится сохранить его в рамках подростковых пропорций. Чаще всего уже всего через несколько лет после свадьбы женщины не могут влезть в свое свадебное платье.
Причин этому множество, но самыми распространенными являются поблажки в еде на праздники, рождение детей, гормональные изменения, диеты и стрессовые периоды в жизни. В результате за всю жизнь размеры одежды женщины меняются 31 раз. Для сравнения, у мужчин этот показатель равен 24.
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