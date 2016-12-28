Эксперты: За всю жизнь размеры одежды женщины меняются 31 раз

В первую очередь они подчеркнули, что у представительниц слабого пола очень часто изменениям подвержен вес тела, хотя большинство из них и стремится сохранить его в рамках подростковых пропорций. Чаще всего уже всего через несколько лет после свадьбы женщины не могут влезть в свое свадебное платье.Причин этому множество, но самыми распространенными являются поблажки в еде на праздники, рождение детей, гормональные изменения, диеты и стрессовые периоды в жизни. В результате за всю жизнь размеры одежды женщины меняются 31 раз. Для сравнения, у мужчин этот показатель равен 24.

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