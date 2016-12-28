Абоненты «МегаФон» смогут следить за клиентами «Tele2»

Абоненты «МегаФон» смогут следить за местоположением клиентов «Tele2». Услуга станет доступной с помощью серверов «Геопоиск», «Радар» и «МегаФон».
Уникальный проект стартовал благодаря многочисленным просьбам клиентов компании. Они заявили, что их родные используют разные сети, а представленные приложения позволяют отслеживать местонахождения абонента только внутри сети. Услышав данную жалобу, ПАО «МегаФон» и Tele2 начали тесное сотрудничество в этой сфере, совершенствуя работу своих геолокационных сервисов.
В итоге, после полугода согласований, тщательных разработок и тестирований, компании презентовали проект. Теперь пользователи сервисов «Геопоиск» «Радар» и «Мегафон» смогут с легкостью отслеживать местонахождение друг друга.
По подсчетам специалистов, в день компании принимают более 250 тысяч соответствующих запросов. Особенно востребована данная услуга в семьях со школьниками, где родители жаждут точно знать, где находится их чадо. Таким образом, разработчики проекта надеются, что их усовершенствованное приложение придется, как нельзя кстати к новогодним праздникам, когда дети, зачастую, выходят из под контроля взрослых.
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