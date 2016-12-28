В 2017 год Nokia презентует 5 новых гаджетов

На данный момент известно, что одним из девайсов будет смартфон. Речь идет о модели Nokia D1C. Ее появления ожидают в двух вариантах: с экраном диагональю 5,5” и ОЗУ 3 Гб и с диагональю 5” и оперативной памятью в 2 Гб. Стоимость смартфонов составит $200 и $150 соответственно.Известно, что для долгожданного возвращения на рынок Nokia заручилась поддержкой LG Display, Innolux и Century Technology, которые занимались экранами гаджетов, а также FIH Mobile. Информация обо всех пяти новинках пока держится в секрете.

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