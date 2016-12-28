Ученые: Непрерывная связь в космосе станет возможной

Исследователи утверждают, что сигнал, передаваемый с Земли в космическое пространство, подвергается различным изменением. На него влияют неуловимые человеческим ухом звуки небесных тел и космической техники. Для борьбы с радиопомехами специалисты разработали технологии измерения шумов. Применяя их в современных измерительных приборах, можно значительно улучшить качество связи в космосе.Специалисты сообщают, что новые методики работают точнее предыдущих. Сейчас ученые тестируют свое изобретение. Испытания подойдут к концу 2017 года.

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