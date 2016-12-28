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Ученые узнали, почему больные люди теряют чувство времени

Ученые-биологи в результате проведенных исследований выяснили, что больные люди теряют чувство времени благодаря "отключению" особого набора клеток в мозге, отвечающих за ощущение временных рамок и определение дня и ночи, при повышенной температуре тела. Процесс времени в человеческом организме контролирует надзрительное ядро мозга, в свою очередь его работой управляют свет и тепло.

Ученые узнали, почему больные люди теряют чувство времени


Механизмы, управляющие циклами сна и бодрствования человека и животных, активно пытаются раскрыть ученые, а вместе с этим также ищут "биочасы" в человеческом мозге и других органах, что должно в будущем помочь при создании препаратов от бессонницы и сонливости, а также понять, как облегчить акклиматизацию и другие подобные проблемы. Биологами проводились опыты, в результате которых происходило отключение надзирательного ядра, при этом не нарушалась связь между отделами головного мозга, в результате чего произошло открытие гена LHX1, который управляет функционированием данных нервных клеток. Ученые удалили данный ген из клеток надзирательного ядра мозга нескольких мышей, и проследили за их реакцией.
Оказалось, что грызуны потеряли чувство времени, при этом циклы сна и бодрствования у них приобрели случайный характер, а также мыши начали проявлять довольно необычную реакцию на повышение и понижение температуры тела. После введения особой вакцины с большим количеством оболочек бактерий в организм грызунов с удаленным геном, у них развилась горячка, и при этом был перезапущен временной цикл в надзрительном ядре. Таким образом, данный опыт с временной блокировкой LHX1 можно использовать ученым с пользой для людей при смене часовых поясов.


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