Для iPhone вышло приложение «ЧелябинскСегодня»

Отныне обладатели гаджетов компании Apple смогут постоянно оставаться в курсе актуальных событий Челябинска благодаря новому улучшенному приложению для «яблочных» девайсов. Теперь в любое время на iPhone пользователи смогут просматривать сетевое издание «ЧелябинскСегодня».
Обладатели гаджетов на основе операционной системы iOS могут скачать мобильное приложение «ЧелябинскСегодня» на iTunes, после чего станут доступны круглыми сутками и семь дней в неделю все новости сайта и сводка происшествий, а также личные блоги.
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