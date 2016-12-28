Для iPhone вышло приложение «ЧелябинскСегодня»

Обладатели гаджетов на основе операционной системы iOS могут скачать мобильное приложение «ЧелябинскСегодня» на iTunes, после чего станут доступны круглыми сутками и семь дней в неделю все новости сайта и сводка происшествий, а также личные блоги.

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