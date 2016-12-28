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Для iPhone вышло приложение «ЧелябинскСегодня»

Отныне обладатели гаджетов компании Apple смогут постоянно оставаться в курсе актуальных событий Челябинска благодаря новому улучшенному приложению для «яблочных» девайсов. Теперь в любое время на iPhone пользователи смогут просматривать сетевое издание «ЧелябинскСегодня».

Для iPhone вышло приложение «ЧелябинскСегодня»


Обладатели гаджетов на основе операционной системы iOS могут скачать мобильное приложение «ЧелябинскСегодня» на iTunes, после чего станут доступны круглыми сутками и семь дней в неделю все новости сайта и сводка происшествий, а также личные блоги.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164604-news.html
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