Компания Asus создала ноутбук-планшет

Asus Chromebook C302 – ультрасовременный мобильный компьютер с диагональю сенсорного экрана 12,5 дюйма и разрешением Full HD. Ноутбук работает на процессоре Core M3-6Y30 Skylake и обладает 4 Гб оперативной памяти и поддерживает объем запоминающего устройства до 64 Гб.Кроме того, Asus Chromebook C302 может трансформироваться в планшет. Дело в том, что две части ноутбука соединены между собой шарниром, позволяющим экрану отклоняться в противоположную клавиатуре сторону на 360 градусов.Компания Asus не презентовала официально свой новый продукт, однако по слухам стало известно о его выходе в свет. В настоящее время можно приобрести это устройство на некоторых сайтах за 499 долларов США.Предполагается, что Asus Chromebook C302 производитель все-таки представит публике. Это может произойти на следующей неделе в рамках экспозиции Consumer Electronics Show. Это второй по счету конвертируемый ноутбук от тайваньского концерна. Первым был Chromebook Flip, который поступил в продажу в 2015 году и стоит вдвое дешевле новинки.Сообщается, что вес устройства составляет 2,65 фунта, оснащен Wi-Fi-роутером и Bluetooth 4.2. В ноутбук вмонтировано два USB-порта и разъемы для microSD-чипа и наушников. В комплекте есть батарея на 39 ватт в час. Новшество устройства – в клавиатурной подсветке. Еще ни один портативный компьютер не имел подобной опции.

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