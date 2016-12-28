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Компания Asus создала ноутбук-планшет

Тайваньская компания Asus создала ноутбук, который может превращаться в планшет. Новинку еще не представляли.

Компания Asus создала ноутбук-планшет


Asus Chromebook C302 – ультрасовременный мобильный компьютер с диагональю сенсорного экрана 12,5 дюйма и разрешением Full HD. Ноутбук работает на процессоре Core M3-6Y30 Skylake и обладает 4 Гб оперативной памяти и поддерживает объем запоминающего устройства до 64 Гб.

Кроме того, Asus Chromebook C302 может трансформироваться в планшет. Дело в том, что две части ноутбука соединены между собой шарниром, позволяющим экрану отклоняться в противоположную клавиатуре сторону на 360 градусов.

Компания Asus не презентовала официально свой новый продукт, однако по слухам стало известно о его выходе в свет. В настоящее время можно приобрести это устройство на некоторых сайтах за 499 долларов США.

Предполагается, что Asus Chromebook C302 производитель все-таки представит публике. Это может произойти на следующей неделе в рамках экспозиции Consumer Electronics Show. Это второй по счету конвертируемый ноутбук от тайваньского концерна. Первым был Chromebook Flip, который поступил в продажу в 2015 году и стоит вдвое дешевле новинки.

Сообщается, что вес устройства составляет 2,65 фунта, оснащен Wi-Fi-роутером и Bluetooth 4.2. В ноутбук вмонтировано два USB-порта и разъемы для microSD-чипа и наушников. В комплекте есть батарея на 39 ватт в час. Новшество устройства – в клавиатурной подсветке. Еще ни один портативный компьютер не имел подобной опции.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164566-news.html
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