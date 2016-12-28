Ученые рассказали, как мозг наркомана ждет дозу после смерти

Специалисты-наркологи, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что влияние героинового вещества на мозг настолько велико, что заставляет функционировать некоторые клетки даже после смерти. Ученые утверждают, что белок-мутант DeltaFosB, который получается при воздействии наркотика на клетки белка FosB, способен к жизнедеятельности даже после смерти человека. После того как были взяты образцы мозговой ткани 15 наркоманов, было отмечено, что до 9 дней данные клетки функционировали самостоятельно. Хотя есть данные, что подобный феномен может длиться около месяца.

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