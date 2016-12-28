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Ученые рассказали, как мозг наркомана ждет дозу после смерти

Австрийские ученые сделали интересное открытие. Специалисты установили, что мозг человека, который употреблял героин, даже после смерти ждет его поступления.

Ученые рассказали, как мозг наркомана ждет дозу после смерти


Специалисты-наркологи, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что влияние героинового вещества на мозг настолько велико, что заставляет функционировать некоторые клетки даже после смерти. Ученые утверждают, что белок-мутант DeltaFosB, который получается при воздействии наркотика на клетки белка FosB, способен к жизнедеятельности даже после смерти человека. После того как были взяты образцы мозговой ткани 15 наркоманов, было отмечено, что до 9 дней данные клетки функционировали самостоятельно. Хотя есть данные, что подобный феномен может длиться около месяца.


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