Ученые: ВИЧ можно получить после орального секса

Сейчас Россия переживает новую эпидемию ВИЧ/СПИД. Страх перед болезнью заставляет россиян углубляться в вопрос передачи инфекции и симптоматики. Ученые из США рассказали насколько велик риск передачи вируса во время орального секса.По сравнению с шансом инфицирования из-за незащищенного анального или вагинального секса риск заразится ВИЧ от оральных утех крайне ничтожен. Но все же он есть. Увеличению угрозы передачи болезни сопутствуют различные повреждения слизистой, кожи и воспаление десен, а также высокая вирусная нагрузка в организме ВИЧ-инфицированного партнера.Заболевание передается только в момент попадания крови или семя в кровоток здорового человека. Поэтому момент эякуляции стоит прервать, так как мужская сперма содержит вирус. Ученые отмечают, что в слюне вирусы не живут. Поэтому поцелуи с ВИЧ-зараженным абсолютно безопасны.Ученые советуют не чистить зубы щеткой или зубной нитью перед оральным сексом. Эта процедура может нанести травмы деснам и увеличить риск инфицирования. При оральном сексе можно использовать презерватив, но лучше всего избегать любых половых контактов с зараженными партнерами.

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