Ученые выяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют

Люди, согласившиеся принять участие в исследовании, ежедневно вели записи в пищевом дневнике, в котором отмечалась абсолютно вся информация о пище, употребляемой добровольцами в рамках эксперимента. В результате ученые выяснили, что существует различие в составе кишечной флоры у людей, которые едят и не набирают лишний вес и между теми, которые сразу толстеют.Как стало известно, в кишечнике добровольцев, которые не набирают лишних килограммов, содержатся микробиомы, перерабатывающие пищу с повышенной скоростью, при этом жировые отложения не успевают скапливаться в организме. Именно благодаря содержанию микробиомов люди способны иметь отличную форму и телосложение.

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