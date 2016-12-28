Ученые выяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют

Израильские ученые выяснили, по каким причинам некоторые люди едят огромное количество сладких и мучных продуктов и при этом не набирают лишний вес. Для этого научными сотрудниками был проведен специальный эксперимент, в котором приняла участие группа добровольцев.
Люди, согласившиеся принять участие в исследовании, ежедневно вели записи в пищевом дневнике, в котором отмечалась абсолютно вся информация о пище, употребляемой добровольцами в рамках эксперимента. В результате ученые выяснили, что существует различие в составе кишечной флоры у людей, которые едят и не набирают лишний вес и между теми, которые сразу толстеют.
Как стало известно, в кишечнике добровольцев, которые не набирают лишних килограммов, содержатся микробиомы, перерабатывающие пищу с повышенной скоростью, при этом жировые отложения не успевают скапливаться в организме. Именно благодаря содержанию микробиомов люди способны иметь отличную форму и телосложение.
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