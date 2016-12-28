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Реакцию головного мозга на алкоголь показали на видео в YouTube

На видеохостинге YouTube на канале Reactions был представлен видеоролик, демонстрирующий, как на функционирование человеческого головного мозга влияют алкогольные напитки. К негативным последствиям приводит деструктивное воздействие этанола на мозг.

Реакцию головного мозга на алкоголь показали на видео в YouTube


Алкоголь действует мгновенно при попадании в человеческий организм, воздействуя на все органы. Более интенсивно, чем другие органы, насыщается кровью головной мозг, в связи с чем, этиловый спирт наиболее быстро достигает максимальной концентрации именно в человеческом мозге. Опьянение является ни чем иным, как отравляющим воздействием алкоголя на один из самых важных человеческих органов.

Содержащийся в спиртных напитках этанол, запуская цепочку биохимических реакций, приводит к стимуляции выработки дофамина, который является гормоном части системы вознаграждения. Употребление алкогольных напитков, между тем, сопровождается изменением температуры тела, а также частоты дыхания.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164437-news.html
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