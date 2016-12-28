В Нью-Йорке НЛО атаковало башню Трампа — видео с места событий

Орландо Боска, который является жителем Нью-Йорка сумел заснять на видео НЛО. Складывалось впечатление, что данный неопознанный летающий объект собирается припарковаться у шпиля башни главы президента Америки Дональда Трампа. Орландо даже опубликовал данное видео в сети, пошутив, что это скорее всего Санта-Клаус с оленями. Однако, уфологи другого мнения, они больше склонны к мысли, что объект, который на продолжительное время завис над башней президента в районе пятьдесят восьмого этажа, посылая сигналы красного цвета больше похож на НЛО.
На сегодняшний день известно, только то, что данный неопознанный летающий объект завис в воздухе на десять минут, а потом исчез.
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