Apple занимается разработкой стола с беспроводной зарядкой

Преимущество стола Apple в том, что все «яблочные» устройства смогут на нем пополнять заряд своих батарей, и проводов для этого не потребуется. Хитрость нового продукта заключается в магнитно-резонансных генераторах, которые вмонтируют в стол. С такой технологией можно будет заряжать несколько девайсов одновременно.

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