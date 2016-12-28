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Ученые назвали лучший возраст для становления отцом

Специалисты выяснили, какой возраст самый лучший для того, чтобы заводить детей. По мнению зарубежных ученых, наилучший период для отцовства длится в период с тридцати до сорока лет.

Ученые назвали лучший возраст для становления отцом


Как доказали ученые, мужчины старше тридцати более зрелые для того, чтобы стать отцами. До тридцати представители сильного пола еще не готовы полноценно дать необходимое воспитание своему чаду. По причине позднего взросления будущих отцов по сравнению с их спутницами, идеальным периодом для того, чтобы заводить детей является возрастная категория в промежутке 30-40 лет. Ученые утверждают, что более позднее зачатие может вызвать патологию у ребенка.
А также важен тот момент, что после тридцати будущий папа уже становится на ноги и самостоятельно зарабатывает, чтобы обеспечить семью.


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