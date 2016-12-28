Авторизация
 
  • 05:30 – Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016 
  • 05:30 – Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря 
  • 05:30 – Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика 
  • 05:23 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 


Автомобильный рынок Швеции демонстрирует уверенный рост

Популярное зарубежное издание focus2move поделилось статистическими данными автомобильного рынка Швеции. Согласно полученной информации, рынок авто в европейском государстве демонстрирует уверенный рост.

Автомобильный рынок Швеции демонстрирует уверенный рост

В стране за прошедших 11 месяцев 2016 года было продано 334 900 новых автомобилей, что на 7,4% больше, чем в прошлом году. Концерн Volvo занял в топе верх пьедестала с результатом 63 200 реализованных авто. Второе не менее почетное место досталось немецкому Volkswagen (52 000 проданных авто), тройку лидеров замыкает KIA, реализовав в Швеции 20 200 авто за январь-ноябрь. Также в топе можно заметить Toyota и BMW.

Самой популярной в Швеции моделью считается Volvo S/V90N, которая разошлась в стране в количестве 20 000 единиц. Второе место за хэтчбеком Volkswagen Golf, третье также за Volvo, но уже моделью S 60.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164333-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 402
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 082
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 062
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 823
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 711
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 662
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 601
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 600
  • 0
Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика
  • 05:30
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 05:23
  • 104
  • 0
Цвет кошки способствует разным магическим свойствам
  • 05:22
  • 0
  • 0
Как украсить новогодний балкон
  • 05:22
  • 0
  • 0
General Motors завершила производство одной из моделей Chevrolet
  • 05:14
  • 0
  • 0
В Москве продаются елочные игрушки для извращенцев
  • 05:14
  • 0
  • 0
Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика
  • 05:30
  • 0
  • 0
Цвет кошки способствует разным магическим свойствам
  • 05:22
  • 0
  • 0
Как украсить новогодний балкон
  • 05:22
  • 0
  • 0
General Motors завершила производство одной из моделей Chevrolet
  • 05:14
  • 0
  • 0
В Москве продаются елочные игрушки для извращенцев
  • 05:14
  • 0
  • 0
Автомобильный рынок Швеции демонстрирует уверенный рост
  • 05:05
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров