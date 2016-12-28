Автомобильный рынок Швеции демонстрирует уверенный рост

Популярное зарубежное издание focus2move поделилось статистическими данными автомобильного рынка Швеции. Согласно полученной информации, рынок авто в европейском государстве демонстрирует уверенный рост.
В стране за прошедших 11 месяцев 2016 года было продано 334 900 новых автомобилей, что на 7,4% больше, чем в прошлом году. Концерн Volvo занял в топе верх пьедестала с результатом 63 200 реализованных авто. Второе не менее почетное место досталось немецкому Volkswagen (52 000 проданных авто), тройку лидеров замыкает KIA, реализовав в Швеции 20 200 авто за январь-ноябрь. Также в топе можно заметить Toyota и BMW.
Самой популярной в Швеции моделью считается Volvo S/V90N, которая разошлась в стране в количестве 20 000 единиц. Второе место за хэтчбеком Volkswagen Golf, третье также за Volvo, но уже моделью S 60.
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