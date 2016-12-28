Ученые: На желание принимать спиртное влияет особый ген

Научные сотрудники из разных стран изучили влияние алкоголя на человеческий организм и пришли к выводу, что особый ген влияет на желание принимать спиртное. Об этом подробно рассказал портал PNAS.
В ходе эксперимента выяснилось, что ген под названием B-Klotho (KLB) исполняет важные функции и входит в состав ДНК 42% людей. 100 тысяч человек пожелали принять участие в исследовании, на основании результатов которого ученые заключили, что KLB отвечает за интерес человека к алкоголю.
Генетики провели еще одну серию опытов, но уже на лабораторных грызунах. В результате оказалось, что группа мышей, у которых нет «алкогольного» гена, становится зависимой от спиртного, в то время как вторая группа, с геном «пьянства», побеждает вредную привычку. Таким образом, стало известно, что B-Klotho не только управляет желанием выпивать, но и способствует избавлению от этой вредной привычки.
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