Инди-разработчики поддерживают пиратство видеоигр

Создатели пусть и потратили много усилий, но всё же не против, чтобы игроки пользовались пиратской версией своей игры.Разработчики игры Owlboy делятся, что студия D-Pad Studio только приветствует то, что у люди смогут поиграть в новосозданную игру, не смотря на то, что это может быть пиратская версия. Более того, это отличный шанс поиграть в игру для тех, у кого нет возможности приобрести официальную версию.Создатель рассказывает, что пиратство это совсем не проблема, та как студия небольшая, а проект достаточно небольшой. Ещё одним плюсом пиратства Owlboy является реклама, которая помогает продажам.Owlboy презентована 1 ноября. Игра набрала 95% положительных отзывов, а продано более 50-ти тысяч копий.

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