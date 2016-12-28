Инди-разработчики поддерживают пиратство видеоигр

Инди-разработчики поделились, что поддерживают пиратство видеоигр. D-Pad Studio создавала Owlboy 10 лет, но несмотря на это, не против пиратства.
Создатели пусть и потратили много усилий, но всё же не против, чтобы игроки пользовались пиратской версией своей игры.
Разработчики игры Owlboy делятся, что студия D-Pad Studio только приветствует то, что у люди смогут поиграть в новосозданную игру, не смотря на то, что это может быть пиратская версия. Более того, это отличный шанс поиграть в игру для тех, у кого нет возможности приобрести официальную версию.
Создатель рассказывает, что пиратство это совсем не проблема, та как студия небольшая, а проект достаточно небольшой. Ещё одним плюсом пиратства Owlboy является реклама, которая помогает продажам. Owlboy презентована 1 ноября. Игра набрала 95% положительных отзывов, а продано более 50-ти тысяч копий.
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