Авторизация
 
  • 05:30 – Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016 
  • 05:30 – Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря 
  • 05:30 – Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика 
  • 05:23 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 


Samsung анонсировала два устройства для ухода за кожей лица

Компания Samsung презентовала уникальные технологии, которые призваны улучшить состояние кожи лица человека. Новинки дебютировали во время выставки CES 2017.

Samsung анонсировала два устройства для ухода за кожей лица

В рамках выставки CES 2017 компания Samsung показала несколько новых продуктов, которые предназначаются для ухода за кожей лица человека. С выходом новинок эксперты показали свое скептическое отношение к ним и высказали неуверенность в полноценной работе гаджетов. Samsung Lumini является розовой и белой камерой, которая снимает кожу человека, а затем оценивает качество ее отшелушивания и ставит оценку. Также оценка присваивается качеству ухода за кожей лица, а сама программа может выявить инфицированные проблемные зоны и пользователь сразу получит справку от удаленного врача о своей проблеме.
Второе устройство Samsung S-Skin является своеобразным пластырем с «микроиглами», которые выкапываются на кожу и растворяются, якобы принимать на себя избыток подкожного сала. Отмечается, что такие пластыри имеют чипы NFC и могут контролироваться смартфоном для настройки.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164327-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 402
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 082
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 062
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 823
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 711
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 662
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 601
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 600
  • 0
Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика
  • 05:30
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 05:23
  • 104
  • 0
Цвет кошки способствует разным магическим свойствам
  • 05:22
  • 0
  • 0
Как украсить новогодний балкон
  • 05:22
  • 0
  • 0
General Motors завершила производство одной из моделей Chevrolet
  • 05:14
  • 0
  • 0
В Москве продаются елочные игрушки для извращенцев
  • 05:14
  • 0
  • 0
Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика
  • 05:30
  • 0
  • 0
Цвет кошки способствует разным магическим свойствам
  • 05:22
  • 0
  • 0
Как украсить новогодний балкон
  • 05:22
  • 0
  • 0
General Motors завершила производство одной из моделей Chevrolet
  • 05:14
  • 0
  • 0
В Москве продаются елочные игрушки для извращенцев
  • 05:14
  • 0
  • 0
Автомобильный рынок Швеции демонстрирует уверенный рост
  • 05:05
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров