Samsung анонсировала два устройства для ухода за кожей лица

Компания Samsung презентовала уникальные технологии, которые призваны улучшить состояние кожи лица человека. Новинки дебютировали во время выставки CES 2017.
В рамках выставки CES 2017 компания Samsung показала несколько новых продуктов, которые предназначаются для ухода за кожей лица человека. С выходом новинок эксперты показали свое скептическое отношение к ним и высказали неуверенность в полноценной работе гаджетов. Samsung Lumini является розовой и белой камерой, которая снимает кожу человека, а затем оценивает качество ее отшелушивания и ставит оценку. Также оценка присваивается качеству ухода за кожей лица, а сама программа может выявить инфицированные проблемные зоны и пользователь сразу получит справку от удаленного врача о своей проблеме. Второе устройство Samsung S-Skin является своеобразным пластырем с «микроиглами», которые выкапываются на кожу и растворяются, якобы принимать на себя избыток подкожного сала. Отмечается, что такие пластыри имеют чипы NFC и могут контролироваться смартфоном для настройки.
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