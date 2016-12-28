Пассажиры смогут оплачивать билеты на скоростные поезда через «Яндекс. Деньги»

Сотрудники пресс-службы сервиса «Яндекс. Деньги» заявили, что теперь пассажиры смогут удобно оплачивать билеты на скоростные поезда. На официальном портале РЖД указаны модели транспорта, на которые действует новинка.
Сообщается, что пассажиры смогут с помощью системы «Яндекс. Деньги» смогут оплатить билеты на поезда «Аллегро», «Сапсан», «Ласточка», которые осуществляют маршрут из Москвы в Петербург, из Краснодара до Ростова-на-Дону, а также из Адлера в Майкоп. Помимо этого, билеты можно будет приобрести на железнодорожный транспорт, осуществляющий движение из Петербурга в Хельсинки. По словам представителей сервиса, «Яндекс. Деньги» не будет брать комиссию за покупку билетов на скоростной железнодорожный транспорт. Как утверждает Юлия Горелова, начальница департамента по развитию сервиса, сейчас возможность появилась у пассажиров покупать билеты на поезда нескольких направлений, но в скором времени у клиентов появится возможность приобрести посадочный талон на транспорт, курсирующий по разным маршрутам.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164314-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.