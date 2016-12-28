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Пассажиры смогут оплачивать билеты на скоростные поезда через «Яндекс. Деньги»

Сотрудники пресс-службы сервиса «Яндекс. Деньги» заявили, что теперь пассажиры смогут удобно оплачивать билеты на скоростные поезда. На официальном портале РЖД указаны модели транспорта, на которые действует новинка.

Пассажиры смогут оплачивать билеты на скоростные поезда через «Яндекс. Деньги»


Сообщается, что пассажиры смогут с помощью системы «Яндекс. Деньги» смогут оплатить билеты на поезда «Аллегро», «Сапсан», «Ласточка», которые осуществляют маршрут из Москвы в Петербург, из Краснодара до Ростова-на-Дону, а также из Адлера в Майкоп. Помимо этого, билеты можно будет приобрести на железнодорожный транспорт, осуществляющий движение из Петербурга в Хельсинки.
По словам представителей сервиса, «Яндекс. Деньги» не будет брать комиссию за покупку билетов на скоростной железнодорожный транспорт. Как утверждает Юлия Горелова, начальница департамента по развитию сервиса, сейчас возможность появилась у пассажиров покупать билеты на поезда нескольких направлений, но в скором времени у клиентов появится возможность приобрести посадочный талон на транспорт, курсирующий по разным маршрутам.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164314-news.html
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