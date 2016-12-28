Пассажиры смогут оплачивать билеты на скоростные поезда через «Яндекс. Деньги»

Сообщается, что пассажиры смогут с помощью системы «Яндекс. Деньги» смогут оплатить билеты на поезда «Аллегро», «Сапсан», «Ласточка», которые осуществляют маршрут из Москвы в Петербург, из Краснодара до Ростова-на-Дону, а также из Адлера в Майкоп. Помимо этого, билеты можно будет приобрести на железнодорожный транспорт, осуществляющий движение из Петербурга в Хельсинки.По словам представителей сервиса, «Яндекс. Деньги» не будет брать комиссию за покупку билетов на скоростной железнодорожный транспорт. Как утверждает Юлия Горелова, начальница департамента по развитию сервиса, сейчас возможность появилась у пассажиров покупать билеты на поезда нескольких направлений, но в скором времени у клиентов появится возможность приобрести посадочный талон на транспорт, курсирующий по разным маршрутам.

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