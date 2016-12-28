Эксперты: Браки между человеком и роботом узаконят к 2050 году

По мнению экспертов, отношения между роботом и человеком уже к 2050 году могут быть реальными, поэтому государства смогут дать разрешение на заключения подобных браков. Специалисты полагают, что через 35 лет исследователи представят обществу уникальные разработки в сфере искусственного интеллекта, демонстрирующие развитие технологического прогресса. О подобном предположении заявил Дэвид Леви во время конференции «Любовь и секс с роботами», организованной в Лондоне.По словам профессора Эйдриана Чеока, заключение брака людей и роботов станет законным, так как люди смогут получить больше счастья. Как утверждает научный работник, сейчас многие супруги могут ощущать печаль и дискомфорт, а вот новые тенденции могут это исправить. Также исследователи полагают, что человек сумеет привязаться к роботу, так как и сейчас могут любить своих домашних питомцев. Другие же ученые считают, что брак с роботом будет неэтичным, так как супруги должны принимать решение о воспитании детей.

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