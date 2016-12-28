"МегаФон" запустил продажи системы "умных устройств" для дома

Компания "МегаФон" с 27 декабря 2016 года на официальной основе запустила продажи системы "умных устройств" для дома. Приобрести Life Control возможно в торговых точках Москвы, Екатеринбурга, а также Санкт-Петербурга.
Как поведал руководитель проекта Сергей Соболев, Life Control представляет собой комплексную систему "умных" девайсов, которые просты в подключении и доступны по стоимости. Система "умеет" реагировать на всевозможные угрозы, удаленно осуществлять управление различными электроприборами или, к примеру, освещением, прослеживать местоположение домашних питомцев или авто. Продукты "МагаФона", среди которых специальные датчики, "умные" лампы и розетки и т.д., можно комбинировать между собой в зависимости от необходимости. Представитель разработчика уверен, что в течение пяти лет Life Сontrol станет привычным явлением в любом доме, а управлять системой можно посредством специального мобильного приложения. Ожидается, что комплект будет регулярно пополняться новыми разработками.
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