"МегаФон" запустил продажи системы "умных устройств" для дома

Как поведал руководитель проекта Сергей Соболев, Life Control представляет собой комплексную систему "умных" девайсов, которые просты в подключении и доступны по стоимости. Система "умеет" реагировать на всевозможные угрозы, удаленно осуществлять управление различными электроприборами или, к примеру, освещением, прослеживать местоположение домашних питомцев или авто. Продукты "МагаФона", среди которых специальные датчики, "умные" лампы и розетки и т.д., можно комбинировать между собой в зависимости от необходимости.Представитель разработчика уверен, что в течение пяти лет Life Сontrol станет привычным явлением в любом доме, а управлять системой можно посредством специального мобильного приложения. Ожидается, что комплект будет регулярно пополняться новыми разработками.

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