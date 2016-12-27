Станция метро «Елизаровская» откроется 29 декабря

В четверг, 29 декабря, почти 11-месячного перерыва в Петербурге вновь открывается для пассажиров станция метро «Елизаровская».В пресс-службе Петербургского метрополитена рассказали ИА «Ньюс», что станция откроется 29 декабря в 5 часов 38 минут, а первый поезд в сторону станции «Приморская» проследует по графику в 5 часов 45 минут, в сторону станции метро «Рыбацкое» — в 5-57.В подземном ведомстве отметили, что за время капитального ремонта специалисты полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода. Устаревшие, разрушенные временем асбоцементные водоотводящие зонты заменили на современные легкие и более надежные конструкции из композитных материалов. Капитально отремонтированы эскалаторы, их балюстрада заменена на негорючую. Кроме того, вместо торшеров размещенных ранее на балюстраде эскалаторов установлены современные энергосберегающие светодиодные светильники и многое другое. Так же пассажиры должны по достоинству оценить мозаичное панно с видами промышленного Петербурга установленное над наклонным ходом.

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