Гонконгский грипп пришел в Россию раньше срока

В Россию на смену свиному пришел новый тип вируса гриппа — гонконгский. Причем, произошло это заметно раньше того срока, который прогнозировали специалисты: не в январе, когда дети выйдут со школьных каникул, а уже до наступления Нового года. В настоящий момент эпидемиологический порог заболеваемости превышен уже в 20 регионах страны — во многих школах и детских садах объявлен карантин. Сообщается, что в одной только Москве с симптомами гриппа и острых вирусных инфекций к медикам обратилось более 90 тысяч человек. Как обезопасить себя от болезни, в чем принципиальные отличия гонконгского гриппа от его уже известных нам «собратьев» и как его лечить — читайте в материале ИА «News».Практически как и у всех остальных «подвидов» гриппа, у гонконгского — те же симптомы: головная боль, озноб, высокая температура, слабость, боли в спине, пояснице и конечностях. Зачастую заразившийся одновременно начинает жаловаться на заложенность носа, а также на боль в горле. При этом гонконгский грипп чрезвычайно коварен: поначалу человек чувствует себя заболевшим лишь три – четыре дня, а потом ему кажется, что дело идет на поправку само собой. Кашель и боль в горле начинают отступать, температура спадает, и заболевший вновь весело спешит на работу. Однако те же выше перечисленные неприятные ощущения вновь дают знать о себе еще через два – три дня, только теперь уже грозят осложнением для организма, не говоря о том, что заразившийся несет в себе инфекцию, опасную для окружающих. Поэтому медики советуют не полагаться на случай и обращаться к ним за помощью уже при первых симптомах.Среди самых часто встречающихся осложнений этой формы гриппа — такие опасные заболевания как менингит, пневмония, миокардит и энцефалит. Также подцепивший инфекцию и недолечившийся рискует получить еще и бронхит, трахеит, воспаление уха или околоносовых пазух. Реже осложнения после гонконгского гриппа могут привести к нарушению работы почек и эндокринных желез, дисфункции печени и поджелудочной железы. В группу риска при этом традиционно попадают совсем маленькие дети, которым еще не исполнилось двух лет, беременные женщины и пожилые люди.Специалисты однозначно не рекомендуют лечить гонконгский грипп в домашних условиях. При первых же симптомах нужно не стесняться сразу же вызывать «скорую», и в случае если диагноз подтверждается, соглашаться на госпитализацию. В больнице необходимо четко соблюдать постельный режим, много пить и принимать только легкую пищу. Лечится грипп (и гонконгский в том числе) симптоматическим способом при помощи жаропонижающих препаратов, сиропов от боли в горле, кашля, сорбентов, антигистаминных препаратов и витаминов. Также врачи проводят в отношении больного противовирусную терапию.Прежде всего, напомним о необходимости вакцинации: у привитого человека риск заболеть гриппом снижается в разы и сводится до минимума. Если же вы все-таки не сделали прививку и почувствовали себя неважно, ни в коем случае не ходите на работу и не ведите ребенка в детский сад или в школу, а вызывайте на дом врача — самолечение в данном случае категорически запрещено. Для того, чтобы не заболеть, нужно придерживаться крайне простых правил: периодически проводить влажную уборку помещений и проветривать их, мыть руки и лицо с мылом, а также протирать смартфоны и прочие гаджеты, которыми вы пользуетесь. В самые пиковые моменты эпидемии лучше всего полностью отказаться от посещения мест массового скопления людей.К СЛОВУ:В Петербурге уже зафиксировали первый случай смерти от гриппа в этом сезоне. Как сообщила журналистам зампред городского комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, мужчина, приехавший в Северную столицу из Москвы, поступил в инфекционную больницу имени Боткина в тяжелом состоянии, где позже скончался. Засухина отметила, что у погибшего был зафиксирован грипп А, тип которого пока не определен.Напомним, ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой говорил, что пик заболеваемости гриппом в России придется на январь 2017 года. Отметим также, что прошлой зимой от вируса гриппа скончались 663 человека.

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