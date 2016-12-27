Световое шоу «Аэрофлота» на Дворцовой площади 2016: расписание на 27, 28, 29 и 30 декабря

Масштабный проект «Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино» стартует во вторник, 27 декабря с 18.00 на Дворцовой площади.Проект реализован авиакомпанией «Аэрофлот» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации и представляет собой непрерывную трансляцию циклических видеоблоков на здание Главного Штаба, а также демонстрацию сюжетов, посвященных завершению Года российского кино под музыкальное сопровождение.Световое шоу продлится с 27 по 29 декабря с 18.00 до 23.00 (18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30), а 30 декабря – с 18.00 до 22.00. Кроме того, 30 декабря, в 22.30 шоу завершится гранд-фейерверком, полюбоваться которым будет возможно с Дворцовой набережной.Вниманию автомобилистовПресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга предупреждает, что в связи с проведением мультимедийного шоу, движение транспортных средств по следующим участкам автомобильных дорог будет ограничено:до 18.00 31 декабря по участку Каменноостровского проспекту от Кронверкской набережной до Троицкого моста и Троицкому мосту путем закрытия крайней правой полосы движения в направлении от Кронверкской набережной к Дворцовой набережной;до 18.00 31 декабря по участку Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста путем закрытия крайней правой полосы движения в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту.Наряду с этим, движение транспортных средств будет прекращено по следующим участкам автомобильных дорог:с 20.30 до 23.30 30 декабря по участку Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;с 21.30 до 23.30 30 декабря по Троицкому и Дворцовому мостам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164249-news.html