Глава Минтранса объяснил большой разброс обломков Ту-154

Глава Минтранса Максим Соколов, отвечая на вопрос журналистов, объяснил большой разброс обломков рухнувшего Ту-154 силой течений в Черном море.По словам министра, на данный момент поисково-спасательная операция продолжается. В ближайшее время на место крушения должны доставить два подводных аппарата Русского географического общества: C-Quester и C-Explorer.Оба могут выполнять мониторинг объектов под водой до восьми часов. Первый работает на глубине до 100 метров, второй – до 300 метров.Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека — журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию.

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