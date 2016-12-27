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Губернатор Орловской области обозвал местных журналистов «чепушилами»

Губернатор Орловской области обозвал местных журналистов «чепушилами»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский обрушился с критикой на представителей местных СМИ, назвав их «чепушилами». Комментируя ситуацию в промышленности региона, чиновник пожаловался на действия журналистов и рассказал, что они отпугивают потенциальных инвесторов.

— Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов – свои же клюют! — процитировали губернатора «Орловские новости».
Напомним, деятельность губернатора Потомского оказалась «богатой» на события. Местные СМИ припомнили чиновнику провал в попытке возродить обанкротившийся завод «Орлэкс», а также завод «Дормаш», стоящий на грани банкротства.

Кроме того, местные журналисты опубликовали документы Главной военной прокуратуры РФ, из которых следует, что в Потомский в 2015 году был лишен «незаконно присвоенных» ему званий майора и подполковника.


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