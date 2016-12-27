Минтранс планирует поднять тарифы на «Платон» в два раза

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что в 2017 году тариф системы «Платон» поднимется в два раза.
— Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 рублей. Это нужно сделать в 2017 году. Как – сейчас думаем, – сказал Соколов. Министр объяснил рост цен тем, что на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства.
— Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. Смысл системы «Платон» в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта, — отметил Соколов.
Напомним, система «Платон» была введена 15 ноября 2015 года. Во время внедрения системы по всей России прошли массовые акции протеста дальнобойщиков, которые оказались недовольны тем, что деньги будут поступать частной компании «РТ-Инвест Транспортные системы», принадлежащей бизнесмену Игорю Ротенбергу.
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