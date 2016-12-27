Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии общего режима

Московский окружной военный суд приговорил Варвару Караулову (Александру Иванову) к 4,5 годам колонии общего режима.— Варваре Карауловой дали 4,5 лет из 5 возможных. До Нового года мы подадим апелляцию, — написал в своем twitter адвокат Илья Новиков.Отметим, что прокурор просил приговорить бывшую студентку МГУ к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Защита Карауловой же настаивала на оправдании, так как девушка ехала в Сирию к своему возлюбленному, а не с целью примкнуть к террористической организации «Исламское государство», запрещенной в ряде стран, в том числе и в России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164245-news.html