В Москве заработало почти 150 остановок с зарядками для гаджетов

В Москве начали работать почти 150 остановок, имеющие зарядки для гаджетов. Кроме этого, они имеют электронные табло, на которые отображается график движения общественного транспорта.
Всего в Москве установили более 200 остановок с зарядками для смартфонов, компьютеров. Также, находясь там, можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. У пассажиров появляется возможность построить маршрут передвижения с помощью навигационной карты.
Павильоны устанавливаются под эгидой запуска новой маршрутной сети общественного транспорта, которая получила название «Магистраль». Она начала свою работу еще 8 октября. Теперь 17 маршрутов, действующих в пределах Садового кольца, стали магистральными, а 15 получили статус районных. Также появились семь социальных маршрутов. Теперь пассажирам стала легче добираться до нужных пунктов назначения без спуска в метрополитен.
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