Израильские археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря. Найденные артефакты написаны на неизвестном современной науке языке.
Свитки были обнаружены на дне Мертвого моря на территории пещеры черепов. Находка произвела волнения среди специалистов. Ученые предполагают, что артефакт написан на арамейском или иврите. Также, не исключается, что в поле зрения науки попал ранее неизвестный язык.
Примечательно, что первые свитки были найдены совершенно случайно. Первооткрывателем стал местный пастух, который рассказал, что однажды он кинул камень вглубь пещеры, а в ответ прозвучал подозрительный треск. Позже оказалось, что он попал в кувшин с легендарными свитками Мертвого моря.
Напомним, что с 1947 по 1956 год в Иудейской пустыне было обнаружено около 870 свитков, часть из которых признана фактическим аналогом библейских десяти заповедей. Часть находок была сохранена в аутентичном виде, а остальные дошли до нашего времени лишь фрагментарно.
В недавней экспедиции израильской группе археологов удалось обнаружить ценные материалы в довольно необычном виде – все они были собраны в одной куче, что свидетельствует о возможном мародерстве. Кроме того, было найдено и ряд предметов быта: древние гребни, бусы, ткани и старинная посуда.
На данный момент, ученые заняты расшифровкой находки. Исследователи надеются, что уже изученные свитки помогут им распознать происхождение неведомого языка и понять его смысл.
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