Apple прекратит выпуск iPhone SE в 2017 году

По словам эксперта, компания Apple в 2017 году презентует три смартфона с диагоналями 4,7, 5,2 и 5,5 дюймов. Самый маленький из них полностью заменит iPhone SE.Пока что аппарат iPhone SE славится своей дешевизной. Устройство стоит всего лишь 34 990 рублей. Немного дороже обходится покупка iPhine 6s с 4,7- дюймовой диагональю – 47 990 рублей.Мобильные новинки компании Apple должны появиться в продаже осенью 2017 года. Предположительно, у них будет беспроводное или скоростное зарядное устройство, модернизованные камера и процессор и более современные OLED-экраны.По данным фирмы Apple, iPhone SE занимает вторую позицию по результатам потребительского спроса. Пальма первенства, как и ожидалось, принадлежит смартфону iPhone 6.

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