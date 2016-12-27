Apple может выпустить iPhone принципиально нового размера‍

По предварительным сведениям, компания разработала новое устройство с экраном в пять дюймов, что ранее никогда не использовался. Модель должна дополнить существующую линейку смартфонов Apple, где уже представлены гаджеты с экранами в 4,7 и 55 дюймов.Согласно неофициальным источникам, новинка получит название iPhone 7s Plus. Скорее всего, внешне она будет похожа на iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Особенностью модели станет уникальная система вертикального расположения двух камер на задней панели. Более подробно ознакомится с дизайном и техническим оснащением нового iPhone можно будет на официальной презентации гаджета, которая состоится уже в следующем году.

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