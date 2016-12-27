Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной

В социальной сети «Одноклассники» стала платной пересылка GIF-изображений. Пользователи сети могут приобрести сервис на один день или на неделю.
За день эксплуатации услуги придется заплатить 30 рублей. Стоимость сервиса сроком на 30 дней обойдется в 99 рублей. Оплата предусмотрена за само изображение, а не за ссылку на него. Так что пока экономные пользователи могут скидывать друзьям ссылки на «гифки» без ограничений.
Портал «Лайкни» уточняет, что платная GIF-картинка пока что только тестируется. Цель такого эксперимента – выявить, настолько ли востребован формат GIF, чтобы пользователи согласились за него платить.
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