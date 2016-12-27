Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной

За день эксплуатации услуги придется заплатить 30 рублей. Стоимость сервиса сроком на 30 дней обойдется в 99 рублей. Оплата предусмотрена за само изображение, а не за ссылку на него. Так что пока экономные пользователи могут скидывать друзьям ссылки на «гифки» без ограничений.Портал «Лайкни» уточняет, что платная GIF-картинка пока что только тестируется. Цель такого эксперимента – выявить, настолько ли востребован формат GIF, чтобы пользователи согласились за него платить.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164237-news.html