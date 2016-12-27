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Эксперты назвали самых доступных мобильных операторов России

Эксперты после проведенного анализа рынка мобильных услуг, назвали самых дешевых российских операторов. По мнению сотрудников агентства Content Review, наиболее выгодные тарифы на сегодняшний день предлагает «Билайн».
Эксперты назвали самых доступных мобильных операторов России


В качестве мерила для проведения исследования специалисты взяли факт, что за границей человек в течение недели совершает 3 звонка продолжительностью 2 минуты, примет 7 звонков по 2 минуты, отправит 19 SMS и потратит 39 Мб мобильного интернета. Последние данные Content Review гласят, что в III квартале 2016 года трафие на одного клиента в роуминге за рубежом вырос почти на 60% при росте голосового трафика на 55%.

По доступности услуг, за «Билайном» следует оператор «Мегафон», отличающийся заметно более запутанными тарифами, что смягчается пакетной траификацией, открывающей возможность сэкономить от 17% до 98% средств за связь. Третье место в этом рейтинге досталось Tele2, которые хоть и предлагает довольно доступные услуги сравнительно долго, но уже год, как не изменяет свои предложения.


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