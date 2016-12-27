Эксперты назвали самых доступных мобильных операторов России

В качестве мерила для проведения исследования специалисты взяли факт, что за границей человек в течение недели совершает 3 звонка продолжительностью 2 минуты, примет 7 звонков по 2 минуты, отправит 19 SMS и потратит 39 Мб мобильного интернета. Последние данные Content Review гласят, что в III квартале 2016 года трафие на одного клиента в роуминге за рубежом вырос почти на 60% при росте голосового трафика на 55%.По доступности услуг, за «Билайном» следует оператор «Мегафон», отличающийся заметно более запутанными тарифами, что смягчается пакетной траификацией, открывающей возможность сэкономить от 17% до 98% средств за связь. Третье место в этом рейтинге досталось Tele2, которые хоть и предлагает довольно доступные услуги сравнительно долго, но уже год, как не изменяет свои предложения.

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