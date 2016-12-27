Соцсеть «ВКонтакте» доступна на телевизорах с функцией Smart

Вышеописанный сервис уже доступен в магазине «умных телевизоров» LG. Теперь у их обладателей есть возможность просматривать видео из «ВК» на больших экранах. Также разрешается подключаться к Сети напрямую, без использования ПК.Тем временем «Вконтакте» продолжает бороться с пиратских контентом. В этом году российская социальная сеть успешно заключила лицензионные контракты с рядом музыкальных мэйджорах, приняли определенное меры против сторонних сервисов, которые ранее позволяли юзерам скачивать аудиозаписи с сайта. Кроме этого, были проведены эксперименты с технологией автораспознавания контента.

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