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LG Electronics выпустит LG G6 раньше намеченного срока

Компания LG Electronics выпустит смартфон LG G6 раньше намеченного срока. Korea IT News сообщает, что новинка выйдет в свет не позднее марта 2017 года.
LG Electronics выпустит LG G6 раньше намеченного срока


Разрекламированный аппарат LG G5, несмотря на все свои современные функции, не имел ожидаемого успеха. Поэтому корейский разработчик принял решение о воплощении проверенных технологий. Компания направила все силы на то, чтобы создать устройство, в котором действительно нуждаются потребители.

Модель LG G6, по предварительным данным, будет наделена водонепроницаемостью и получит беспроводное зарядное устройство. Производитель, планирующий презентовать новинку на месяц раньше конкурентов из компании Samsung (Galaxy S8), надеется, что аппарат будет пользоваться большим спросом у покупателя и принесет хороший доход. В настоящее время LG Electronics переживает трудности, связанные с провалом предыдущего смартфона.
Сообщается, что материалы для сборки новинки будут доставлены уже в январе 2016 года, а смартфон поступит в продажу до марта. Детальных характеристик устройства производитель не дает, как и информации о точной дате презентации телефона.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164234-news.html
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