LG Electronics выпустит LG G6 раньше намеченного срока

Разрекламированный аппарат LG G5, несмотря на все свои современные функции, не имел ожидаемого успеха. Поэтому корейский разработчик принял решение о воплощении проверенных технологий. Компания направила все силы на то, чтобы создать устройство, в котором действительно нуждаются потребители.Модель LG G6, по предварительным данным, будет наделена водонепроницаемостью и получит беспроводное зарядное устройство. Производитель, планирующий презентовать новинку на месяц раньше конкурентов из компании Samsung (Galaxy S8), надеется, что аппарат будет пользоваться большим спросом у покупателя и принесет хороший доход. В настоящее время LG Electronics переживает трудности, связанные с провалом предыдущего смартфона.Сообщается, что материалы для сборки новинки будут доставлены уже в январе 2016 года, а смартфон поступит в продажу до марта. Детальных характеристик устройства производитель не дает, как и информации о точной дате презентации телефона.

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