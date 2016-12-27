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Ростелеком закупит ПО Microsoft на 1,26 млрд рублей

Руководство Ростелекома объявляет тендер на закупку лицензионного программного обеспечения корпорации Microsoft у единственного поставщика на сумму 1,26 миллиарда рублей. Соответствующие данные были опубликованы накануне на сайте компании в Интернете.

Ростелеком закупит ПО Microsoft на 1,26 млрд рублей

Уточняется, что Ростелеком согласно договору должен до конца текущего года получить более 133 тысяч лицензий, среди них лицензии на ОС WinPro 8, Microsoft Exchange Server 2013 и другие.

Ранее в СМИ говорилось о том, что с начала 2016 года компания уже потратила на иностранный софт в шесть раз больше, чем на отечественный.


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