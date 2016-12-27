Ростелеком закупит ПО Microsoft на 1,26 млрд рублей

Руководство Ростелекома объявляет тендер на закупку лицензионного программного обеспечения корпорации Microsoft у единственного поставщика на сумму 1,26 миллиарда рублей. Соответствующие данные были опубликованы накануне на сайте компании в Интернете.
Уточняется, что Ростелеком согласно договору должен до конца текущего года получить более 133 тысяч лицензий, среди них лицензии на ОС WinPro 8, Microsoft Exchange Server 2013 и другие.
Ранее в СМИ говорилось о том, что с начала 2016 года компания уже потратила на иностранный софт в шесть раз больше, чем на отечественный.
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