ФАС России рассмотрит дело против Microsoft в феврале

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассмотрит дело против крупнейшего в мире американского производителя программного обеспечения корпорации Microsoft Corporation уже в феврале 2017 года. По информации службы, суд состоится 14 февраля.
О том, что в отношении Microsoft Corporation возбуждено уголовное дело стало известно 10 ноября от заместителя главы ФАС Анатолия Голомозина. Представитель ведомства сообщил, что в отношении Microsof было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением Федерального закона о защите конкуренции. Как сообщили СМИ, дело было возбуждено после подачи жалобы от компании «Лаборатория Касперского».
Изначально рассмотрение иска было назначено на 20 декабря, но в связи с ходатайством обвиняемой стороны о предоставлении ей времени на получение доказательств, оно было перенесено.
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