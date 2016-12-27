ФАС России рассмотрит дело против Microsoft в феврале

О том, что в отношении Microsoft Corporation возбуждено уголовное дело стало известно 10 ноября от заместителя главы ФАС Анатолия Голомозина. Представитель ведомства сообщил, что в отношении Microsof было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением Федерального закона о защите конкуренции. Как сообщили СМИ, дело было возбуждено после подачи жалобы от компании «Лаборатория Касперского».Изначально рассмотрение иска было назначено на 20 декабря, но в связи с ходатайством обвиняемой стороны о предоставлении ей времени на получение доказательств, оно было перенесено.

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