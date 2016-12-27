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Ученые обнаружили посаженый картофель возрастом 3,8 тысяч лет

Ученые Университета Саймона Фрейзера, расположенного в Канаде, обнаружили посаженый картофель возрастом 3,8 тысяч лет. Отмечается, что научные работники во время исследования отыскали целый урожай на территории Британской Колумбии.

Ученые обнаружили посаженый картофель возрастом 3,8 тысяч лет


Специалисты из Канады в рамках нового исследования в Британской Колумбии отыскали посаженый картофель, возраст которого составляет 3,8 тысяч лет. Сообщается, что сад ранее был образован под водой, поэтому научные работники утверждают, что в древние времена жители использовали довольно сложные технические методы, предназначенные для обеспечения и регулирования эффективности выращивания индийского картофеля.
По словам ученых, найденный сад был заболочен достаточно длительное время, поэтому посаженый картофель сохранился до наших дней. Сообщается, что всего специалисты насчитали более 3 тысяч растений, а также на территории обнаружили около 150 единиц орудий труда людей, проживающих около 3,8 тысяч лет назад.


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