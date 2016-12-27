Ученые обнаружили посаженый картофель возрастом 3,8 тысяч лет

Специалисты из Канады в рамках нового исследования в Британской Колумбии отыскали посаженый картофель, возраст которого составляет 3,8 тысяч лет. Сообщается, что сад ранее был образован под водой, поэтому научные работники утверждают, что в древние времена жители использовали довольно сложные технические методы, предназначенные для обеспечения и регулирования эффективности выращивания индийского картофеля.По словам ученых, найденный сад был заболочен достаточно длительное время, поэтому посаженый картофель сохранился до наших дней. Сообщается, что всего специалисты насчитали более 3 тысяч растений, а также на территории обнаружили около 150 единиц орудий труда людей, проживающих около 3,8 тысяч лет назад.

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