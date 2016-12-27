Ученые: Бананы помогут в борьбе с вирусами

В исследовании приняли участие 26 ученых из разных государств мира. Было установлено, что белок способен удерживать ВИЧ и его распространение по клеткам.В результате специалистам удалось разработать новую формулу, в которой использовался банановый белок. Опыты, объектом которых выступили мыши, показали позитивную реакцию на данный лекарственный препарат.Новая версия белка получила название H84T. Её ученые получили за счет небольшого изменения гена. Так, ученые приблизились на пути к созданию полноценного лекарственного препарата.

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