Ученые: Гепарды могут вымереть в ближайшее время

Ученые Зоологического сообщества Лондона после проведений исследований заявили, что гепарды могут в ближайшее время полностью вымереть. Отмечается, что самые быстрые животных должны быть внесены в Красную книгу в категорию «Под угрозой исчезновения».
Экологи в рамках исследований решили проверить количество существующих гепардов на планете Земля, однако после проведенных наблюдений заявили, что данные животные могут полностью исчезнуть в ближайшее время. Отмечается, что всего осталось около 7,1 тысяч особей, что является малым количеством по сравнению с прошлыми данными. Согласно подсчетам научных работников, популяция гепардов уменьшилась на 91,%. По словам специалистов, больше всего уменьшилось количество животных, обитающих в Иране, до 50 особей.
Как утверждают ученые, ранее гепарды находились в Красной книге в категории «Уязвимых», одна согласно результатам недавних исследований, животных следует перенести в отдел «Под угрозой исчезновения». По словам Сары Дюмон, автора научного проекта, вместе со специалистами работники провели всеохватывающий анализ, который было достаточно сложно сделать, так как животные ведут скрытый образ жизни. Как выяснилось, гепарды стали более уязвимыми из-за сложной системы существующих угроз.
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