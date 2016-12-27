Москвичи смогут наблюдать мощный звездопад в начале января

В начале января у москвичей появится возможность наблюдения мощного звездопада в начале января. Так, это произойдет в ночь на 4 января. Сведения сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Максимальная видимость звездопада придется на 5 часов вечера 3 января. В частности, будет наблюдаться 120 метеоров в час в зените.
Количество наблюдаемых метеоров в час может составить 200 единиц, однако их скорость будет средней, а видимость слабой. Лучше всего наблюдать Квандратиды можно с 11 часов вечера.
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