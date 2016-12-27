Ученые рассказали о составе гелиосферы Солнечной системы

Исследователи смогли назвать приблизительный состав гелиосферы Солнечной системы. Согласно их данным, по краю звездой системы находится что-то наподобие пузыря, который был создан звездным ветром.
Впервые о загадочном пузыре заговорили после исследования зондом «Вояджер-1». Согласно полученной информации, структура состоит из так называемых межзвездных ветров, появилась она еще до образования Солнечной системы как таковой, уверяют ученые. Функция пузыря, по их мнению, в том, чтобы поддерживать гравитационное поле в системе планет и сохранять их орбиты без изменений. Также этот пузырь занимается противовоздушной обороной Солнечной системы, защищая ее от столкновения с различными космическими телами больших размеров.
Пузырь ученые именовали гелиосферой. Они предполагают, что подобная есть у всех звездных систем, а скорость частиц в солнечном ветре системы составляет пару миллионов километров в час. Недавно эксперты также заговорили о якобы девятой планете Солнечной системы и даже смогли назвать ее массу и расстояние от Солнца.
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