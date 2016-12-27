На поверхности Цереры когда-то существовал океан

Несколько кратеров, покрытых внутри слоем льда, были обнаружены на поверхности карликовой планеты и получили условное название «ловушки холода», так как их температура составляет 157 градусов по Цельсию. Скорее всего, один из кратеров Occator, диаметр которого достигает 92 километров, возник во время падения большого астероида, при этом была «выдавлена» вода из глубинных слоев на поверхность планеты, что дает основание предполагать, что ранее на Церере существовала вода в виде жидкости.На сегодняшний день благодаря автоматической станции Dawn научными сотрудниками ведутся работы по изучению обстоятельств, которые происходили на поверхности Цереры после появления воды, однако существует метод оценки возможности возникновения пригодных для жизни условий на планете только на основании анализа химических соединений, находящихся на поверхности Цереры или в мелких кратерах. При этом нашлись доказательства существования океана на поверхности планеты.Церера является самым крупным объектом в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, с диаметром 950 км. Планету открыл итальянский астроном Джузеппе Пиацци в 1801 году и назвал ее именем богини плодородия. В 2006 году Цереру отнесли к карликовым планетам, а еще через год к планете запустили автоматическую станцию Dawn, которая успешно вышла на ее орбиту.

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