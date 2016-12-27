Ученые назвали главную причину появления раковых опухолей

Ученые выяснили, что из жира образуются определенные молекулы, которые могут влиять на факторы, регулирующие активность некоторых генов. Предотвратить утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов должны помочь инновационные медицинские препараты. Специалисты в ближайшее время намерены испытать пищевые добавки, содержащие жиры, для проверки того, способствуют ли они восстановлению ранее поврежденных лимфатических сосудов.Эксперты из России также в ближайшее время намерены лечить рак, уже при помощи ДНК. Они уже смогли создать универсальный маркер стволовых раковых клеток, а также разработали способ уничтожения раковых опухолей.

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