Ученые назвали главную причину появления раковых опухолей

Ключевую роль в формировании раковых опухолей у человека играет жир, потому как именно по нему злокачественные клетки проникают в другие ткани и органы. Такого мнения придерживаются научные сотрудники Института биотехнологии Фландерса.
Ученые выяснили, что из жира образуются определенные молекулы, которые могут влиять на факторы, регулирующие активность некоторых генов. Предотвратить утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов должны помочь инновационные медицинские препараты. Специалисты в ближайшее время намерены испытать пищевые добавки, содержащие жиры, для проверки того, способствуют ли они восстановлению ранее поврежденных лимфатических сосудов.
Эксперты из России также в ближайшее время намерены лечить рак, уже при помощи ДНК. Они уже смогли создать универсальный маркер стволовых раковых клеток, а также разработали способ уничтожения раковых опухолей.
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