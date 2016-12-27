Авторизация
 
  • 20:01 – Ученые: Человек может ощущать себя призраком 
  • 20:01 – Уфологи заметили возле Солнца НЛО 
  • 20:01 – Ученые: Гепарды могут вымереть в ближайшее время 
  • 20:00 – Москвичи смогут наблюдать мощный звездопад в начале января 


Ученые назвали главную причину появления раковых опухолей

Ключевую роль в формировании раковых опухолей у человека играет жир, потому как именно по нему злокачественные клетки проникают в другие ткани и органы. Такого мнения придерживаются научные сотрудники Института биотехнологии Фландерса.

Ученые назвали главную причину появления раковых опухолей

Ученые выяснили, что из жира образуются определенные молекулы, которые могут влиять на факторы, регулирующие активность некоторых генов. Предотвратить утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов должны помочь инновационные медицинские препараты. Специалисты в ближайшее время намерены испытать пищевые добавки, содержащие жиры, для проверки того, способствуют ли они восстановлению ранее поврежденных лимфатических сосудов.

Эксперты из России также в ближайшее время намерены лечить рак, уже при помощи ДНК. Они уже смогли создать универсальный маркер стволовых раковых клеток, а также разработали способ уничтожения раковых опухолей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164157-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 384
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 032
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 030
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 799
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 661
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 629
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 586
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 551
  • 0
Ученые: Человек может ощущать себя призраком
  • 20:01
  • 0
  • 0
Уфологи заметили возле Солнца НЛО
  • 20:01
  • 0
  • 0
Ученые: Гепарды могут вымереть в ближайшее время
  • 20:01
  • 0
  • 0
Москвичи смогут наблюдать мощный звездопад в начале января
  • 20:00
  • 0
  • 0
Ученые рассказали о составе гелиосферы Солнечной системы
  • 20:00
  • 0
  • 0
На поверхности Цереры когда-то существовал океан
  • 20:00
  • 0
  • 0
Ученые назвали главную причину появления раковых опухолей
  • 20:00
  • 0
  • 0
В США ушла из жизни астроном Вера Рубин, доказавшая реальность черной материи
  • 20:00
  • 0
  • 0
Ученые: Человек может ощущать себя призраком
  • 20:01
  • 0
  • 0
Уфологи заметили возле Солнца НЛО
  • 20:01
  • 0
  • 0
Ученые: Гепарды могут вымереть в ближайшее время
  • 20:01
  • 0
  • 0
Москвичи смогут наблюдать мощный звездопад в начале января
  • 20:00
  • 0
  • 0
Ученые рассказали о составе гелиосферы Солнечной системы
  • 20:00
  • 0
  • 0
На поверхности Цереры когда-то существовал океан
  • 20:00
  • 0
  • 0
Ученые назвали главную причину появления раковых опухолей
  • 20:00
  • 0
  • 0
В США ушла из жизни астроном Вера Рубин, доказавшая реальность черной материи
  • 20:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров