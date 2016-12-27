В США ушла из жизни астроном Вера Рубин, доказавшая реальность черной материи

В минувшее воскресенье скончалась американский астроном Вера Рубин. В свое время она была ученицей и последовательницей физика-теоретика Георгия Гамова. Рубин одной из первых заинтересовал вопрос вращения галактик и их состава. Ей удалось доказать, что реальная масса галактик значительно превышает массу видимых звезд. Это стало основой доказательства существования темной материи.Президент Института Карнеги Мэтью Скотт признается, что Вера Рубин была национальным достоянием США. Весь научный мир опечален этой потерей. Специалисты надеются, что достижения астронома станут отличным примером для начинающих ученых.

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