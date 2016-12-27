Ученые проанализировали изменения Земли за последние десятилетия

Нашумевшая теория глобального потепления не дает покоя специалистам. Климатические условия никогда не были стабильными. В холодной Антарктиде найдены залежи угля. А он, как известно, является продуктом жизнедеятельности растений в тропических условиях. Южная Америка, Австралия и Южная Африка 300 миллионов лет назад, наоборот, были укрыты снегами. Эксперты утверждают, что в результате континентального дрейфа, изменившего их географические координаты, эти материки подверглись климатическим переменам.Научные сотрудники склонны думать, что судьба человечества предопределена, и осталось ему всего несколько десятков лет. И с этим пророчеством сложно не согласиться, принимая во внимание то, какие метаморфозы претерпела поверхность третьей планеты от Солнца за последние 30 лет. С каждым годом число природных катастроф возрастает, как и количество аномальных явлений. Все чаще случаются землетрясения, ураганы, тайфуны и прочие стихийные бедствия.Исследователи накопили достаточное количество доказательств того, что мы движемся к концу света. Меняется траектория Земли, ее магнитное поле, координаты полюсов, отражательная способность земной поверхности. За последние годы выросла средняя температура воздуха, и это спровоцировало таяние ледников и рост уровня морей и океанов.Изменение климата можно объяснить по-разному. Но ни одна из теорий не способна полностью аргументировать его. Континентальный дрейф, к примеру, приводит к изменению климата, но лишь на короткое время. Сейсмические процессы также могут повлиять на климат. Известен случай 1883 года, когда по причине извержения вулкана Кракатау практически вся Земля покрылась пылью. Это привело к снижению уровня солнечной радиации, попадающей на поверхность планеты.Еще одной причиной климатических перемен стало изменение земной оси, в результате которого наш шар наклонился к орбите под иным углом. Астрофизика утверждает, что при большем угле наклона разница межу зимним и летним сезонами становится очевиднее, и наоборот.Кроме того, высокий уровень диоксида углерода (углекислого газа) приводит в возникновения парникового эффекта, вследствие которого температура на планете неизбежно повышается. По сравнению с 1850 годом количество углекислого газа в воздухе выросло в 1,5-2,5 раза.Изменения коснулись суши и воды. Так, многие моря частично испарились, открыв под собой сушу. В результате нанесен немалый урон сельскому хозяйству и системам водоснабжения.Вопреки неутешительным прогнозам, мировое правительство не предпринимает никаких ощутимых мер для человеческой безопасности. Леса продолжают вырубаться, реки и воздух – загрязняться. Любой экологический проект становится средством дополнительного заработка.В 21-м веке человечество имеет возможность предусмотреть любую катастрофу. Однако, видимо, власть имущим это не выгодно. Им нужно как можно больше нажиться на природных богатствах Земли. Большая численность населения также не входит в их планы. Чем больше толпа, тем труднее ею управлять. Потому и неудивительно, что мировая власть не делает ничего для избегания глобального потепления.

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