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«Искусство не для всех»: появилось приложение для создания «примитивных» картин

Приложения для обработки изображений продолжают оставаться лидерами по количеству загрузок. Рынок их постоянно продолжает расширяться.
«Искусство не для всех»: появилось приложение для создания «примитивных» картин

Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на иноСМИ, программист из Северной Каролины Майкл Фогльман (Michael Fogleman) представил приложение Primitive. Оно в режиме реального времени «перерисовывает» любые загруженные пользователем изображения, используя простейшие геометрические фигуры. Картины, которые получаются в итоге, напоминают объекты примитивного искусства.

Пока что новая программа доступна исключительно для пользователей Mac OS. Приобрести его можно за 10 долларов. В последней версии разработчик добавил «бонус» для самых требовательных пользователей – теперь у приложения есть функция «Drawing Mode» («режим рисования»). С ее помощью можно «дорисовывать» получившееся изображение, увеличивая его детализацию.


Помимо основного приложения, как выяснил журналист ДжоИнфоМедиа Игорь Лесин, Фогльман также запустил аккаунт-бот в серисе микроблогов Twitter. Он каждые тридцать минут в автоматическом режиме публикует изображения, созданные в Primitive. Также обнародуется информация о том, какие фигуры были использованы для создания картинок.

Напомним, ранее в Стране восходящего солнца изобрели уникальное устройство, способное создавать граффити на траве.


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