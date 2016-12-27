«Искусство не для всех»: появилось приложение для создания «примитивных» картин

Приложения для обработки изображений продолжают оставаться лидерами по количеству загрузок. Рынок их постоянно продолжает расширяться.
Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на иноСМИ, программист из Северной Каролины Майкл Фогльман (Michael Fogleman) представил приложение Primitive. Оно в режиме реального времени «перерисовывает» любые загруженные пользователем изображения, используя простейшие геометрические фигуры. Картины, которые получаются в итоге, напоминают объекты примитивного искусства.
Пока что новая программа доступна исключительно для пользователей Mac OS. Приобрести его можно за 10 долларов. В последней версии разработчик добавил «бонус» для самых требовательных пользователей – теперь у приложения есть функция «Drawing Mode» («режим рисования»). С ее помощью можно «дорисовывать» получившееся изображение, увеличивая его детализацию.
Помимо основного приложения, как выяснил журналист ДжоИнфоМедиа Игорь Лесин, Фогльман также запустил аккаунт-бот в серисе микроблогов Twitter. Он каждые тридцать минут в автоматическом режиме публикует изображения, созданные в Primitive. Также обнародуется информация о том, какие фигуры были использованы для создания картинок.
Напомним, ранее в Стране восходящего солнца изобрели уникальное устройство, способное создавать граффити на траве.
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