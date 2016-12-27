Япония примкнет к Сибири — ученые

Сибирская платформа медленно, но уверенно движется навстречу кратону Северной Америки. В свою очередь Японские острова идут навстречу России. Такой новостью поделились российские ученые.Сибирская платформа, которая в данный момент занимает большую часть Сибири, медленно движется к платформе Северной Америки, а Японский архипелаг постепенно приближается к территории современной России, со ссылкой на «РИА Новости».Как сообщают специалисты иркутского Института земной коры, существующие технологии позволяют делать прогнозы о том, как будут двигаться литосферные плиты и их фрагменты в ближайшие 250 миллионов лет.Ученые уверены, что за этот срок разошедшиеся около 2 миллиардов лет назад материки снова сформируют один большой суперконтинент.По словам специалистов, около 600 миллионов лет назад Сибирская платформа отделилась от Северной Америки, между ними «раскрылся» палеоазиатский океан, то есть начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.Проведенные исследования показали, что гипотеза, которая ранее в мире утвердилась, не имеет права на существование.«В Архее 2,5 миллиарда лет назад Сибирского кратона не существовало в том виде, как он рисуется на реконструкциях. Это были разрозненные микроплиты, и объединение этих блоков в единую структуру, которая сейчас называется Сибирским кратоном, произошло на рубеже 1,9 миллиарда лет», — рассказал ученый.Напомним, как сообщалось ранее, в свою очередь Китай активно обсуждает передел территории РФ.

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